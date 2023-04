Wanze/Bas-Oha B crée l’exploit et se qualifie aux tirs au but!

Si Ethan Abraham a permis à son équipe de mener deux fois aux scores, les deux équipes ont finalement dû se départager à la loterie des tirs au but. Et là, la jeunesse mosane a fait parler leur talent en s’imposant et ainsi se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Province où elle rencontrera probablement Croatia Wandre.

Pour Laurent Mievis, cette nouvelle victoire le plonge dans un rêve dont il ne veut pas sortir. "C’est tout simplement extraordinaire. Dimanche, on bat les leaders de P3A, ce mercredi, les leaders de P3D, alors le prochain tour, le leader de P3B ? (rires). Quand je vois tous mes jeunes joueurs me sauter dessus à la fin de la rencontre au moment où notre adversaire tire sur la latte, j’ai ressenti une énorme émotion. Les jeunes poussent et viennent de montrer qu’ils ont le niveau pour ce genre de rencontres. Ils se sont transcendés, je suis un homme heureux."

Toujours en course pour le tour final via une éventuelle troisième tranche, voilà Wanze/Bas-Oha B définitivement lancé dans cette fin de saison. La preuve qu’avec énormément de patience et d’abnégation, on peut réaliser un boulot extraordinaire.