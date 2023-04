Football (P4A): auteur d'un triplé face à Vaux-Borset, Maxime Augusto-Marcos retrouve des couleurs à Haneffe

Plutôt habitué à distiller des assists, l’ancien médian de Crisnée s’est donc mué en buteur de luxe pour Haneffe. "Cette saison, je marque davantage et je suis plus souvent décisif. L’année dernière, j’ai joué un peu partout dans le jeu. Ce qui m’a un peu déstabilisé, glisse-t-il . Je me sens plus à l’aise sur le flanc gauche ou en 8. Heureusement, Lala (NDLR: Antoine Laurelle) revient très bien dans le coup puisqu’il a marqué six goals sur les cinq derniers matchs."

Il restera à Haneffe

Présent chez les Haneffois depuis la saison 2019-2020, Maxime Augusto Marcos s’épanouit dans le groupe drivé par Alain Jeanfils. "Je jouerai encore là-bas l’année prochaine, je ne vois pas pourquoi j’irai voir ailleurs même si on ne réalise pas le championnat espéré, note le joueur formé à Verlaine. On est moins fort que la saison dernière mais on s’amuse tout aussi bien en dehors. Encore la semaine dernière, nous étions seize à l’entraînement. Ça démontre que le groupe vit bien. On forme une bande de potes et le plus important reste de prendre du plaisir."

Et à ce petit jeu-là, Maxime Augusto-Marcos fait également partie des meilleurs éléments de son équipe.