Hamoir: R.A.S.

Après le succès épique face à Namur, Hamoir a vécu un début de saison plus apaisé. Rien de neuf sinon au sein du club juste avant d’affronter Ganshoren.

Verlaine: un retour

Pour aller à Rebecq, Gosselain revient de suspensioon. Gallina, Van Hove et Reciputi restent blessés. Chubaka a repris avec la P2 et sera de nouveau mobilisable.

Stockay: sans Bernier

Pour la joute face à Solières programmée à samedi, Bernier (astragale) est blessé et est sans doute out jusqu’en fin de saison. Pannier (hernie discale) est out pour cette rencontre et on craint pour la suite de sa campagne. Rayane et Jurdan reviennent de suspension.

Waremme: pas de Julin

Julin est suspendu. Rihon rentre de blessure. Si d’ancuns ont annoncé la venue de Raphaël Angiulli à Oupeye, en P3, il semblerait que ce soit un poisson d’avril. "Oui, le joueur est venu dans mon bureau m’annoncer que c’était juste une grosse blague" narre Henri Verjans.

Solières: trois blessés

Pour affronter Stockay samedi après-midi Jiyar et Lokando sont toujours blessés au même titre que Baumans qui ne jouera plus cette saison après sa grave blessure encourue face à Seraing B la semaine passée.

Warnant: des incertains

Pour affronter Jette, Biscotti et Martin sont suspendus. Biatour (entorse à un genou) est out. Il y a quelques incertains en plus. Mabanza revient de suspension. "C’est normal ces blessés, lance Stéphane Jaspart. On est tout doucement en fin de saison…"

D3 ACFF

Huy: les Hutois au repos

Les joueurs de Huy ont pu bénéficier d’un jour de congé ce mardi, étant donné qu’ils ne jouent pas ce week-end.

Provinciale 1

Geer: un absent et un revenant

Pour affronter Melen, Stefano Vandebosch sera suspendu alors que Thibaut Henquet effectuera son retour.

Wanze/Bas-Oha: un suspendu, un blessé et un vacancier

Alors que Dylan Gilson sera suspendu ce vendredi pour recevoir Aubel, Loan Moureaux est incertain, en raison d’une petite gêne à la cuisse. Nicolas Crupi est toujours en vacances. "Le début de semaine s’est très bien déroulé après notre montée en D3 ACFF", explique Jean-Yves Mercenier.

Faimes: Mailleux prolonge

Pour aller à l’UCE Liège, Simon, Grommen et Mostade sont suspendus. Massart et Genette reviennent de suspension. Mailleux prolonge son contrat. Une très bonne nouvelle tant on connaît l’importance du gaillard sur l’échiquier faimois.

Hannut: il y aura beaucoup de monde dans les tribunes

Stefano Henrot et son coéquipier Anthony Lo Presti. seront suspendus pour affronter Eupen, ce dimanche. Raphaël Spadaro est blessé au genou, comme son coach Marco Crotteux.

À noter qu’Anthony Formica est toujours blessé à un adducteur.

Fize: sans "Eri"

Pour affronter Sprimont B, Erivelton est suspendu. Le reste du noyau est totalement mobilisable.