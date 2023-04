Basket-ball (R1): Huy s'est fait très peur face à Angleur

Pourtant, dans le premier quart, sans briller, les locales faisaient le travail. 14-6, Crelot et Baggio se chargeaient de la marque et les Mosanes dominaient aussi défensivement. "Mais la réussite a commencé à nous quitter et, au lieu de mettre de l’intensité dans notre jeu en tentant de mettre des transitions et de les asphyxier défensivement, on est entré dans un faux rythme et nous nous sommes enlisées. Objectivement, on a eu une chance incroyable de s’en sortir", poursuit le coach hutois.

Car, Angleur allait relever la tête pour mettre un maximum de bâtons dans les roues des Hutoises. Reprises à la pause (23-21), les Hutoises allaient repartir après le passage aux vestiaires (36-29) mais la défense allait prendre l’eau. "On a pris un peu d’avance via deux shoots de Dekeyser et une autre de Crelot. Mais Angleur a joué son va-tout avec une David profitant de nos absences défensives pour prendre feu."

La Liégeoise rentrait une première bombe, puis trois lancers. Et si A Marteau faisait 1 sur 2 aux lancers pour filer à +3, la Liégeoise mettait encore un tir de feu… heureusement annulé via un lancer de Baggio qui sauvait la donne. Mais Huy a eu très chaud.

QT: 14-6, 9-15 (23-21), 13-8 (36-29), 15-21.

HUY: Ronveaux 8, Crelot 11, Dekeyser 8, Marteau A 5, Perpinien 0, Marteau L 2, De Carvalho 2, Baggio 12, Bastin 2, Renard 1.