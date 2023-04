Voici le communiqué du club waremmien

"Ce n’est cette fois-ci pas un joueur qui arrive de l’extérieur qui nous rejoindra la saison 2023-2024, mais plutôt une arrivée en interne cette fois-ci sans non moins de valeur: Louis Laenen fera partie du noyau de Frédéric Servotte la saison prochaine.

Né le 09/11/2022, Louis rejoindra notre équipe fanion en tant qu’attaquant après y avoir déjà évolué en tant que passeur lors de la saison 2018-2019.

Bien connu pour ses qualités de beacheur les dernières saisons et ses fantastiques résultats, Louis a également été le fer de lance de notre n2 les dernières saisons. Formé à Waremme dès son plus jeune âge, il a passé toutes les étapes de notre formation en trustant les titres provinciaux, francophones et les places d’honneur nationales en catégorie jeune.

Déjà venu plusieurs fois aider notre ligue A cette saison, Louis a fait une entrée tonitruante ce dimanche contre Guibertin et a été un des éléments déclencheur du renversement de situation. IL a d’ailleurs été récompensé comme homme du match par le coach adverse.

Avec l’arrivée de Louis dans le noyau et cette petite touche waremmienne, le comité continue sa politique de recruter les meilleurs jeunes afin de leur donner une chance au plus haut niveau."