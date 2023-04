Football (P3A) - Thisnes va récupérer les installations de Merdorp : "On aimerait jouer là-bas en 2024-2025"

En l’absence d’un rapprochement entre les deux clubs, il a été décidé que Thisnes reprendrait, dès le 15 mai prochain, les installations de la JS Merdorp. "Étant donné que nos infrastructures deviennent vétustes avec des fissures dans les murs, nous étions à la recherche d’un terrain, explique Medhy Nossin. Dans un premier temps, on va remettre en état le club (NDLR : de Merdorp) ainsi que le terrain. La saison prochaine, on va s’entraîner là-bas toutes les semaines mais on continuera de jouer à Thisnes. Pour 2024-2025, j’aimerais que Thisnes évolue à Merdorp. Ce sera également l’occasion de faire grandir le club avec, dans un avenir lointain, la création des équipes pour les jeunes."