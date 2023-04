Football - P3A: Qu’est-ce qui cloche du côté de Vyle-Tharoul ?

Longtemps deuxième, l’équipe de Pierre Genard semblait, sur l’ensemble du premier tour, capable d’être le groupe qui empêcherait Thisnes d’être champion assez rapidement. Alors, comment en est-on arrivé à voir les partenaires de Florian Thewis aussi loin dans le classement et désormais virtuellement hors du tour final ? Entre les blessures et les différentes absences, c’est surtout l’ambiance morose au sein du groupe pendant et après la rencontre qui laisse dubitatif. Les joueurs ne semblent pas y croire eux-mêmes et certains éléments, sans citer de nom, tentaient d’expliquer le mal-être présent. "Nous ne sommes plus assez, on voit que notre deuxième gardien doit jouer une demi-heure en pointe de l’attaque alors que le score n’est que de 1-1. Il est impossible d’aller au tour final dans de pareilles conditions."

Alors, si rien n’est perdu pour les Vylois, cette fin de saison commence vraiment à sentir le roussi au vu des événements.