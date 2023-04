Football - P3A: Ludovic Smit a retrouvé ses sensations de buteur

Présent à la pointe de l’attaque du côté de Patro Othée la saison dernière, Ludovic Smit est en train de réaliser une grosse saison à Oreye. Replacé à son meilleur poste en défense centrale, l’Orétois de 32 ans respire la forme. Ce week-end, il a d’ailleurs muselé parfaitement l’attaque vyloise en compagnie de Julian Salami. Et force est de reconnaître que sans le frère de Cédric, actif et double buteur ce week-end avec la P4, il aurait été difficile pour l’équipe de revenir en course pour le tour final. "Cette victoire me fait du bien moralement, comme à toute l’équipe, sourit Ludovic Smit. Nous avons effectué une très bonne prestation collectivement, c’est ce que nous devons retenir."

"On ne devait rien lâcher"

Celui ou celle qui suit Oreye sait à quel point cette équipe est capable du meilleur comme du pire. Les partenaires de Tom Lenoir ont déjà accroché Thisnes, avant de perdre face à Villers. Et si l’équipe ne termine finalement pas au tour final, l’unique raison sera la suivante: la finition. Car, une nouvelle fois face à Vyle-Tharoul, plusieurs supporters étaient prêts à monter sur le terrain afin de pousser eux-mêmes le cuir au fond des filets. Mais contrairement à d’habitude, l’équipe n’a jamais douté sur cette rencontre, même menée au score. "Nous n’avions de toute manière pas le choix, il ne fallait rien lâcher car on se créait une pléiade d’occasions. Il était impossible que ça recommence une fois encore à ne jamais vouloir rentrer et c’est notre abnégation qui fait que, pour une fois, on réalise la bonne opération en revenant sur notre adversaire du jour. Après, c’est effectivement un symbole que ça soit deux gars de l’arrière-garde qui offrent la victoire. "

Et alors qu’il ne reste que quatre rencontres à disputer, Ludovic Smit est persuadé que son équipe peut aller chercher un second tour final de rang. Mais pour cela, "on est dans l’obligation de remporter tout le reste de nos rencontres. "

Le message est passé.