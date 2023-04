Football - P3A: Florian Lange, un capitaine fier de son WBO B

S’il y avait bien un homme fier de cette extraordinaire victoire de Wanze/Bas-Oha B face à l’ogre thisnois, c’est bien Florian Lange. Le capitaine bas-ohatois, qui a joué toute sa vie en bleu, blanc et rouge, a sans doute, dimanche, réalisé l’exploit de sa carrière collectivement. " C’est une fierté de battre une pareille équipe. On y croyait sans plus avant la rencontre, surtout quand on a vu la feuille de match. Mais on a commencé à y croire en seconde période, au moment du deuxième but car on voyait qu’ils devenaient nerveux et envoyaient de longs ballons alors que, de notre côté, on jouait sur notre vitesse ."