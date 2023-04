Dos au mur, Solières doit impérativement l’emporter

Face à la pire défense de la série, Solières compte sur son meilleur buteur, Curtis Kabeya, de retour de suspension. "C’est vrai que mon rôle principal est de marquer, mais, dimanche, le plus important, c’est la victoire. Même si je ne marque pas, ce n’est pas grave. Dans des moments compliqués comme on vit actuellement à Solières, le plus important c’est l’équipe, pas mes stats individuelles. On veut gagner ce match face à Seraing. Ça nous ferait beaucoup de bien", explique l’attaquant soliérois.

Une rencontre qui sera tout sauf simple face à une équipe de Seraing qui vient de réaliser un beau 7 sur 9.

"C’est une équipe très jeune, mais qui a beaucoup de qualités. Ça joue très bien au footbal l, souffle Curtis Kabeya. Mais ils ont beaucoup moins d’expérience et de physique que nous. On va essayer de se servir de ça pour remporter ce match. "

Pour le T2 soliérois, David Pauly, "il faudra également être très attentif face à Seraing. Ils marquent facilement, c’est l’équipe en forme du moment. Ça sera un match compliqué, mais si on est bien dans notre assiette on peut aller chercher quelque chose", raconte-t-il.

Kabeya, un élément important

Comme tout le monde à Solières, David Pauly compte sur son attaquant Curtis Kabeya. "C’est un joueur très important pour nous. Que ce soit dans le jeu ou à la finition, confie l’adjoint de Pascal Bairamjan. C’est un point de fixation pour nous. Il est en progression constante."

Solières croit toujours au maintien. "Ça serait bête de ne pas y croire, explique David Pauly. On n’est pas loin, il n’y a rien de perdu. Il ne faut surtout pas être battu et absolument aller chercher ces 3 points. Une victoire nous ferait vraiment du bien. On va jouer pour gagner et rien d’autre."

Le maintien reste a porté de main pour les Solièrois qui vont devoir tout donner jusqu’à la dernière journée pour espérer se maintenir en D2 ACFF.

Arbitres: Michael Massaki assisté de Dylan Henrot et Guillaume Gevar.

SOLIÈRES: Bairamjan, Bartholome, Baumans, Espeel, Baresi, Bacanamwo, Crahay, Peisson, Hanrez, Otte, Mashaka, Diallo, Kaba, Bouarfa, Benchikha, Kabeya.