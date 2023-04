Basket-ball (R2): Jérôme Dessart- Stefan Collombo, le duo des "partants" à Haneffe

Un meneur positif dans l’attitude et le jeu qui sait que son niveau remonte.

"Ce n’est pas un secret, au premier tour, je ne faisais qu’un entraînement semaine à cause du travail et l’arrivée de ma petite fille, dit-il. Désormais, j’ai repris deux séances par semaine et, évidemment, les sensations sont meilleures. Maintenant, c’est trop compliqué à gérer actuellement, raison pour laquelle j’ai décidé d’arrêter la saison prochaine. Une année pour profiter de ma fille, gérer le travail et ma maison puis nous verrons."

Jérôme Dessart en P3

Dans l’effectif des Templiers, un autre homme suivra presque le même chemin: Jérôme Dessart.

"Avec l’arrivée de mon deuxième enfant, il faut retrouver un équilibre. Maintenant, je ne me vois pas sans le basket, c’est ma passion. Je vais donc aller en P3 pour tenter d’apporter à notre deuxième équipe pour tenter de construire un chouette projet pour les jeunes. Maintenant, je trouve aussi que notre jeu devient enfin cohérent et surtout que notre équipe retrouve vie en dehors du terrain. C’est dommage que cela arrive alors qu’on explose. On retrouve enfin le plaisir du jeu. On a galvaudé des points alors que notre basket est bon et que l’on se bat en équipe. On ne joue plus la peur au ventre et cela fait la différence", nous confiait le pivot.