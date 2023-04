Basket-ball (P3): Hannut a (enfin) sauvé sa tête

Un duel qui a, parfois, permis de voir de très belles séquences de jeu. Mais, c’était bien un match de la mort qui s’est tenu avec, malheureusement, des Wawas qui n’y ont pas survécu.

Ainsi, d’emblée, Montagnino entrait en action avec Michaux mettant les siens aux commandes avec un 23-16 important. Mais les Wawas n’allaient pas baisser pavillon et, en plus d’une défense de fer, Louwette et Proesmans-Mores claquaient un 13-23 pour passer devant à la pause.

Et le derby allait encore monter en intensité avec des défenses de plus en plus présentes alors que Sauvenier se chargeait de maintenir les Hannutois à flot face au réveil de M Chabot.

Puis, à l’arrivée de la dernière ligne droite, les Verts allaient imposer leur science du jeu. Sauvenier, Montagnino et Polmteux se relayaient pour finir par un 24-16 décisif.

Un résultat qui condamne presque officiellement les troupes de Ludovic Lambermont, obligés de faire le sans-faute pour finir la saison.

"Honnêtement, je suis triste d’envoyer une équipe de jeunes en pleine progression vers la P4 alors que notre jeune noyau sera à remettre en question. Maintenant, sur le terrain, les gars ont montré qu’ils étaient supérieurs et ils méritent donc", soulignait encore Jimmy Stas.

QT: 23-16, 13-23 (36-39), 13-11 (49-50), 24-16.

HANNUT: Sauvenier 19, Dejaiffe 1, Stockman 8, Montagnino 16, Plomteux 7, Michaux 9, Petitjean 0, Hodeige 9, De Greef 2, Rowet G 2, Rowet T 0.

WAREMME: Duperroy 3, Geradon 5, Pétry 3, Thirion 4, Bellem 0, Proesmans-Mores 14,H Chabot 5, R Brauns 5, Louwette 10, Butenaers 1, M Chabot 15.