Basket-ball (analyse): Huy gagne alors que Hamoir est descendant

Un revers qui ne change évidemment rien à la suite de la saison haneffoise. Par contre, pour Hamoir, on savait que la tâche serait trop compliquée en recevant une équipe de Liège luttant pour le titre. Et la défense des leaders a fait merveille pour limiter l’attaque de Rats devant rendre les armes pour rester, désormais, seuls avant-derniers de la série et donc sur un siège éjectable site à la victoire de Hannut. Et si la fin de la saison verra les Rats encore rejouer Liège, les duels contre Waremme et Haneffe peuvent encore permettre aux troupes de Gary Pire de se sauver… à condition de réussir au moins un 2 sur 3.

En provinciale 2, le RBC Wanze a continué sa domination de la division en allant s’imposer 74-82 à Pepinster. Après un départ de feu des champions (15-24), ces derniers se faisaient reprendre à la pause (40-40). Mais Riga et N Paulus se relayaient pour relancer la machine alors que, comme toujours, la défense faisait le travail en 2e période pour signer une 21e victoire.