Basket-ball: après son titre, Comblain attend maintenant sa licence pour la TDM1

Enfin, pas encore officiellement car il reste maintenant à avoir l’accès à la D2 via une licence. "L’année dernière, nous l’avions demandée et nous l’avions reçue. Je ne vois donc pas pourquoi ce serait différent cette fois. Le dossier est le même, les critères d’attribution sont identiques et la situation de notre club n’a pas changé! Ce n’est que de l’administratif à attendre et je ne me tracasse pas", nous expliquait le président Paulus.