Rallye des Ardennes - Bons résultats de Potty, Van den Dries et Brasseur

En course, le groupe de tête perdait rapidement un prétendant à la victoire. Maxime Potty, leader du championnat, perdait près de deux minutes d’emblée suite à un bris de cardan. Une bonne affaire pour Gino Bux et Bastien Rouard puisqu’ils avaient donc là l’occasion de marquer de meilleurs points que le Hamoirien s’ils ne commettaient pas d’erreurs. C’est d’ailleurs le second nommé qui, après deux excellents chronos dans ces conditions délicates, rentrait en tête après la première boucle avec 2.6 d’avance sur Linnamaë, 7.6 sur Gino Bux et 11.4 sur Grégoire Munster.

Maxime Potty, malgré son temps perdu, pointait pourtant à la cinquième position. "Cela reste malgré tout des points importants. Mais si rien ne bouge, on ne tentera pas le diable", annonce le hamoirien avant d’entamer la troisième ES.

La suite de la journée était disputée de bout en bout, les cinq pilotes s’offrant chacun à leur tour des meilleurs temps, mais l’Estonien Linnamaë demeurait le plus rapide, avec le leadership dès l’ES3. La course en tête était très vite marquée, dans la septième ES, Fonds de Lesse, par une sérieuse sortie de route de Gino Bux. Dans le chrono suivant, c’est Grégoire Munster qui perdait près d’1’45 après des soucis de boîte, se retrouvant donc à seulement deux secondes de Potty.

Dans la dernière boucle, la voie était royale pour l’Estonien qui, avec près de 27 secondes d’avance, remporte ce rallye des Ardennes. Après deux chronos de grand garçon en toute fin de rallye, Maxime Potty limite malgré tout la casse en doublant Grégoire Munster dans les tout derniers kilomètres, accrochant ainsi un podium. " Au final, c’est encore une bonne affaire puisqu’il n’y a que Rouard qui marque quelques points en plus que nous. Maintenant, cap sur Tielt (NDLR: Pour le Tac Rally, 2e manche Mandatory) dans la même optique. On avait un bon rythme l’an passé avant une casse mécanique. "

Thibaud Mazuin et Kevin Fernandez, en progression tout au long de la journée, clôturent le Top5. "Un apprentissage difficile vu les conditions avec une matinée trop prudente, mais une belle évolution en cours de journée. On va se focus sur le Rallye de Wallonie maintenant, où on va essayer de bien se préparer pour se lancer sur le bon rythme dès le début ", résume le copilote Villersois.

En RC4, Johan Van den Dries s’est offert un résultat de choix. Auteur de neuf temps scratch sur 12, le Hutois finit neuvième au général et premier deux roues motrices. "On a commis quelques petites erreurs mais, vu les conditions, on s’en sort bien, d’autant plus qu’on n’avait plus roulé depuis le Condroz. Mon shakedown, c’était la liaison vers la première spéciale."

Malgré une pénalité d’une minute, le Marchinois Pierre-Manuel Brasseur finit second dans le Clio Trophy. "Un bon travail d’équipe pour lutter contre les conditions météorologiques lors de ce rallye difficile et de bons points pour le championnat. Je suis satisfait."