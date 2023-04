Hockey : catastrophe pour Huy, qui perd à Embourg… et sur tapis vert

Et d’un point de vue sportif, le week-end hutois n’a pas été positif, avec cette défaite contre le leader des play-down, Embourg. "Nous n’étions à nouveau pas assez dans les rotations. On commence mal la rencontre, puis on se bat et équilibrons les échanges mais malheureusement, ça n’était pas assez pour battre cette équipe d’Embourg qui était pourtant à notre portée" regrette un Benoit Baseil qui commence à voir le temps long à force de jouer dans des conditions aussi compliquées.

Désormais, il faudra un miracle pour voir les Hutois se maintenir, d’autant plus que la chance a décidément décidé de les fuir cette saison.