Footblall (D2 ACFF): Hasan Ozer a montré qu’on pouvait compter sur lui

Pas de but, toujours pas, pour l’avant de pointe Hasan Ozer avec Stockay cette saison. Mais l’ancien attaquant d’Eupen, titulaire pour la deuxième fois à peine cette saison, s’est mis assurément en évidence en signant les assists des deux premiers buts de son équipe. " Bah, voilà, je fais comme je peux, mais c’est clair qu’un petit but m’aurait fait plaisir aussi, dit Hasan Ozer. Mais un petit but lancerait ma saison et me mettrait plus en confiance. Après, voilà, je respecte totalement les choix du coach. Et je ne me plains pas même si ce n’est pas toujours facile de jouer si peu. "