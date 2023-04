Football – P3A: Les jumeaux Dardenne débarquent à Wasseiges

Non, vous ne rêvez pas, chers habitants de Wasseiges, vous pourrez admirer les frères, Dardenne dans leurs œuvres d’ici quelques mois. Alors, non, on ne vous parle pas de Jean-Pierre et Luc Dardenne, les cinéastes, mais bien des jumeaux Romain et Guillaume, joueurs de football de Jodoigne, et qui rejoindront la formation de Cédric Gratia la saison prochaine.