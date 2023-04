Football – P2A: Verlaine B acte le retour de Joane Keita

Après seulement une petite saison du côté de Vyle-Tharoul, Joane Keita va mettre fin à son bail dans le Condroz. Et l’attaquant a d’ores et déjà retrouvé un club pour le prochain exercice puisqu’il s’est engagé avec Verlaine B, là où il évoluait auparavant. "S’il est en confiance, il va tout déchirer", ajoute son futur entraîneur et ex-coéquipier Quentin Wera.