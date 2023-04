Football - P2A: Un mélange d’émotions pour Tristan Bernard durant ce Verlaine B - Amay

En effet, car jouer à dix contre onze quasiment toute une rencontre aurait été une autre paire de manches. D’autant plus que Verlaine B n’avait pas de deuxième gardien présent sur le banc de touche. Le dernier rempart des Taureaux en est conscient. "Si on avait été à dix après trois minutes, ça aurait été un autre match. Ça aurait été compliqué" explique-t-il.

Amay obtient un penalty pour réduire le score à 4-3, mais il est magnifiquement sauvé par Tristan Bernard. "Les penaltys, c’est un exercice dont je suis fan et spécialiste également" confie le jeune gardien.

Un arrêt décisif, qui permet à son équipe de garder deux goals d’avance, et éviter qu’Amay reprenne espoir. "Quelques minutes après mon arrêt, on va marquer le cinquième but, qui nous met un peu plus à l’aise pour la fin du match, raconte Tristan Bernard. Je suis surtout content pour l’équipe. Je pense que le plus gros est fait. On sera encore en P2A la saison prochaine. C’est le plus important pour nous, surtout après une saison qui n’a été facile pour personne. Les trois points aujourd’hui (NDLR: lire dimanche) étaient essentiels, pour être quasi sûr d’être sauvé."

Trois points ô combien importants pour les hommes de Pedro Gomez, afin de prolonger leur bail dans cette P2A.