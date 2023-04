Football - P2A: Première défaite sérésienne depuis le 23 octobre

Avant d’affronter les gars de Christophe De Smedt, la bande à Chimento restait sur un petit 5/9. Pas de quoi inquiéter leur entraîneur pour autant. "Pour nous, l’objectif est d’ores et déjà atteint. Le tour final, ce serait du bonus donc on ne doit pas se mettre de pression inutile. On sort d’une longue série d’invincibilité et nous savions que cette défaite allait tomber" préférait tempérer Adolph Tohoua.