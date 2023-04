Football - P2A: Arnaud Morhet, l’inusable double buteur

Un combat de tranchées dans lequel plusieurs locaux excellent. À commencer par Arnaud Morhet. Plus que les conditions météorologiques, c’est l’état d’esprit qui a fait la différence selon lui. "Nous sommes motivés pour préparer au mieux le tour final, nous jouons de manière libérée et on sent cette montée en puissance, expliquait le milieu de terrain. Même lors de l’ouverture du score nous n’avons pas tremblé. La mayonnaise commence à réellement bien prendre."