Football - P1: Malade pendant 15 jours, le Fizois Erivelton revient dans le coup

Ce dimanche, le Fizois Erivelton a joué 90 minutes contre l’UCE Liège. Et ça n’était plus arrivé depuis… quand même un bon moment. Il faut dire que le Belgo-Brésilien a joué de malchance depuis le début de saison. "J’ai été absent pendant trois semaines à cause d’une commotion, explique-t-il. Puis, j’ai encore été blessé à l’arrière de la cuisse pendant trois semaines." Et après ça, il a encore raté trois rencontres, pour assister à la Coupe du monde sur place.