Football (P1) – Loan Moureaux: "Ramener Wanze/Bas-Oha en nationale était un rêve"

Loan Moureaux, c’est votre première montée chez les seniors. Cela fait quoi de gagner avec les "grands" ?

Je suis super content, évidemment. On a joué toute la saison pour ça. Et au bout du bout, on l’emporte. C’est magique. On a bien fait la fête. Moi, je suis parti à 21h30. Mais je pense que certains sont partis très tard (rires). Moi, j’avoue que je ne suis pas allé à l’école ce lundi en partie à cause de ça (rires).

Qu’est-ce qui, selon vous, a fait la différence pour Wanze/Bas-Oha cette saison ?

D’abord, on a beaucoup de qualités. On ne doit notre classement à personne, je crois. Et on a été une bande de potes tous ensemble. On a pris tellement de plaisir à évoluer ensemble. Et mentalement, on a été soudé comme jamais dans les moments plus difficiles. Pour moi, c’est ça qui a fait la différence.

Il y a eu un tournant dans cette saison ?

Oui, il y en a un. Quand on a eu la première tranche, on a compris qu’on pouvait aller plus haut. On a compris qu’on pouvait viser plus et plus haut que simplement le tour final.

Vous avez douté contre Geer ou vous saviez qu’à un moment, cela allait aller ?

On a eu chaud car on a été dominé à un certain moment. Mais on s’est bien repris et on a cru en nous. Mentalement, une fois encore, on a fait la différence. On avait envie de monter et on a fait en sorte que ça passe. C’est cela le plus important.

Rejouer en nationale, c’était un rêve ou finalement, ça ne change pas grand-chose ?

C’est un rêve, vraiment. À 17 ans, ce n’est pas mal. On est tous une bande de potes et on voulait rejouer en D3 ACFF.

Vous n’avez pas peur de ce qui vous attend là-bas en D3 ACFF ?

Non, on n’a pas peur du tout. Avec les qualités du groupe, on ne doit pas avoir la moindre crainte. On est plus fort qu’il y a un an. On est plus une bande de potes. Cela se voit directement sur et en dehors du terrain.

Vous avez à peine 17 ans et vous êtes devenu une valeur sûre de votre équipe en quelques mois. Des fois, vous devez vous pincer pour y croire ?

Oui des fois, je crois rêver, mais le coach est là pour rappeler à l’ordre et faire en sorte que je sois tout le temps concentré. Au début, oui, c’est normal, j’étais impressionné mais là, je pense que je me suis bien adapté.

Si vous étiez Jean-Yves Mercenier, vous vous feriez confiance aussi à vous et Mottet dans l’axe de la défense ?

Oui, mais il a eu des c. (sic). Au départ, si j’avais été lui, j’aurais hésité mais, lui, n’a pas hésité à nous faire confiance. Et, au final, on a eu raison. Ma relation avec Paulin Mottet se passe super bien. Je ne le connais depuis longtemps, mais on est bien dans l’axe ensemble.

À quoi attribuez-vous la clé de votre succès personnel ?

Je pense que si j’ai fait une bonne saison, c’est parce que j’avais un objectif: retrouver la nationale avec Wanze/Bas-Oha. Et cela m’a servi de phare pour toute la saison.

Il y a un peu d’hérédité aussi dans votre succès vu que vous êtes, pour rappel, le fils de Christophe, non ?

Mon père a eu une belle carrière, mais je pense que je peux être plus fort que lui en affichant encore plus d’envie et d’entraînement. Je peux être plus complet que lui notamment en ce qui concerne la vitesse et le pied gauche.

On a le sentiment que vous avez encore une grosse marge de progression. Selon vous, où se situe votre plafond ? Le foot professionnel, c’est dans un coin de votre tête ?

Si je bosse beaucoup, pourquoi pas ? Mais il va falloir faire beaucoup et beaucoup plus. Après, pour être honnête, ça tourne dans un coin de ma tête.

Vous avez officiellement prolongé en vue de 2023-2024. Vous n’aviez pas de contact pour partir ?

Non, sincèrement, pas de contact, rien. Puis, là, de toute façon, j’ai prolongé. Donc, il est hors de question de manger ma parole. Je suis toujours étudiant. Le foot professionnel n’est pas d’actualité.