Football (P1): Anthony Racz, le sauveur hannutois

L'an prochain, il rejoindra Geer, un club totalement différent. "C'est un club familial, avec de nouvelles infrastructures et des ambitions. Sans oublier que j'aurai un super coach des gardiens avec Laurent Henkinet. On pourrait rencontrer Geer au tour final, ce que je ne souhaite pas. Mais si ça doit arriver, c'est le foot, on jouera pour gagner.".