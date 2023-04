Football (D2 ACFF): la licence de Verlaine pour la N1 est-elle en danger ? Voici ce qui pose problème

Ce week-end, Verlaine a raté l’occasion de conforter sa deuxième place. Cependant, il reste sur le podium. Son souhait assurément est d’être le premier club avec sa licence en poche pour accéder directement à la N1B. Mais malheureusement pour l’instant, c’est le silence radio qui prime du côté de la Commission des licences. Le dossier a été rentré dans le temps imparti. Mais la décision traîne en cours de route. "Logiquement, les nouvelles devaient tomber dans les dix jours suivant la rentrée de la demande, certifie Patrick Danze, le président des Taureaux. Mais à l’heure actuelle, nous sommes toujours en attente. Notre éclairage se veut en ordre. Reste le problème des contrats avec les joueurs et le nombre de places assises dans la tribune couverte à solutionner. Toutefois, nous avons une dérogation d’un an pour nous mettre en ordre. La seule pierre d’achoppement est la largeur du terrain. Pour le rendre conforme, nous devons augmenter sa largeur de trois mètres plus un mètre pour la zone neutre (NDLR: la largeur exigée est 64 m avec une latence d’un mètre alors que le terrain de Verlaine en fait 60. Au niveau des points de corner, ce dégagement pour la zone neutre ne doit pas obligatoirement avoir cette distance A cet effet, nous avons envoyé le devis d’un bureau d’études pour peut-être rassurer la Commission des licences. Evidemment, le travail ne se fera pas en un tour de main. Il faudra déplacer l’éclairage avec tous les câbles électriques, démonter les balustrades et rogner considérablement sur le fossé adjacent. L’auditeur de la Commission des licences voudrait déjà que notre terrain soit opérationnel pour la reprise de la nouvelle saison. Mais bon, nous ne sommes trop stressés. Si ce n’est pas cette année, nous remettrons le couvert par la suite." À noter que si la Commission des licences rend un avis défavorable dans les prochains jours concernant la largeur du terrain, le club pourra encore se mettre au pas et espérer avoir le précieux sésame dès la saison prochaine. Tout espoir ne sera donc pas perdu. Ce qui est acquis pour l’instant est que le synthétique sera totalement remis à neuf aux frais de la société qui l’a conçu vu un défaut de construction.