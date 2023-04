Football (D2 ACFF): Aymeric Baumans (Solières): "On sent qu’on vit…"

Le résultat est sans appel: ce sont le tibia et le péroné qui sont touchés. "L’opération s’est bien déroulée et je sais déjà que j’ai entre 6 à 8 semaines de repos et de rééducation avant de pouvoir trottiner. Au niveau du football ? Je pense qu’on peut l’oublier pour au moins 4 mois, je dirais même plus… " Pourtant, quand on voit le choc, on ne pensait pas que cela aboutirait à une telle conséquence. "Mon appui était ancré dans le sol et je vois le joueur adverse qui s’élance pour me tacler. Je n’ai pas su l’éviter et j’ai senti son genou entrer en contact avec le bas de mon tibia."