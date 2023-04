Football - D2 ACFF: Audry Scevenels, l’image du parfait clubman

Et ce dimanche, face à Tubize, il a certainement inscrit le plus beau but de sa carrière (NDLR: treize cette saison). Un superbe ciseau digne de la Ligue des Champions. "Je me suis même surpris en voyant le ballon secouer les filets, narre-t-il. C’est un goal important pour le club. Il nous permet de réaliser la bonne opération du week-end. La semaine passée, nous étions frustrés de ne même pas engranger une unité. Et cette semaine, je pense que nous sommes récompensés. J’apprécie cette place de numéro 9. Mais si je dois évoluer plus sur les flancs, je suis partant."