Benjamin Scopel: "Flémalle veut tout gagner"

Ce dernier joue depuis plusieurs semaines en gérant au mieux la pubalgie qui l’accable et il retrouvera le sourire une fois son équipe sacrée. "Nous avons livré un très gros championnat. Le meilleur football, c’est nous qui l’avons proposé et nous affichons les meilleures statistiques. Le titre va tomber mais nous voulons plus. Nous voulons tout gagner jusqu’au dernier match."

Voilà Burdinne, Waremme B, Seraing Athlétique et Huccorgne prévenus. Et Benjamin Scopel de confirmer qu’il fera bien partie de l’aventure flémalloise en P1. Assurément une bonne nouvelle pour Hervé Houlmont.