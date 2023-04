Basket-ball (Régionale 2) : Haneffe se rassure positivement

Et si la défense commettait quelques erreurs, les Hesbignons allaient faire la course en tête. Ayant débuté la partie sur le banc, Szabo frappait dès sa montée au jeu et rentrait encore neuf points dans le deuxième quart pour mettre les locaux sur du velours au moment de regagner les vestiaires d’autant que trois lancers venaient fixer les chiffres: 39-32.

Mais on savait aussi que le troisième quart, si souvent négatif pour les Templiers, allait être crucial. Car Linthout ne lâchait rien et allait sortir un quart de feu. Claquant 22 unités en dix minutes avec quatre bombes, les visiteurs tentaient le tout pour le tout. Mais les troupes de Jérémy Prinsen répliquaient parfaitement. En plus de Szabo, les huit points consécutifs de Henrard sonnaient la charge alors que Dessart et Berger finissait le quart sur une bombe à distance.

Dès lors, les Rouges restaient aux commandes avec 63-54 au marquoir à dix minutes de la fin. Et la pression de la dernière ligne droite n’allait pas faire trembler les bras hesbignons. À l’inverse, Linthout devait rendre les armes, ne trouvant plus la distance et ne rentrant plus que douze points.

Pendant le même temps, tout le collectif local faisait merveille à l’image de Baron rentrant ses quatre points, Tassin enchaînant paniers et lancers alors que Collombon était terrible dans sa gestion pour survoler les débats pour aller décrocher cette neuvième victoire qui permet de laisser quatre équipes derrière au classement: Huy qui est relégué, Mont-sur-Marchienne (Sept succès) contre qui il faut encore jouer, Linthout (8 victoires) mais sur qui les Templiers sont positif et Beez (8 victoires) sur qui les Hesbignons sont négatifs. Tout n’est donc pas encore acquis mais cette victoire est une première étape à confirmer dans les prochaines semaines pour rester en R2.

QT : 20-17, 19-15 (39-32), 24-22 (63-54), 25-12.

HANEFFE : Baron 4, Berger 10, Collombon 8, Swolfs 13, Tassin 13, Dessart 6, Ewbank 0, Szabo 24, Henrard 10.