Futsal (Ligue D3C): Wallons-Y Fallais a neuf orteils en P1

Il faut dire que l’occasion semblait belle. Décimés, les Aubelois n’étaient que six avec notamment un joueur de champ au but. "Nous avons essayé de prendre le jeu à notre compte mais nous ne sommes pas parvenus à ouvrir le score. Sur deux reconversions, nos adversaires menaient 2-0." détaillait Parent.

Juste avant la mi-temps, l’espoir restait néanmoins permis avec un but de Vlaeminck. Et c’est peu de le dire puisque les visiteurs vont recoller rapidement au score via Destat. De quoi inverser la tendance et aller chercher deux points vitaux ? Pas du tout. Bien aidés par le manque de réalisme hesbignon, les locaux vont reprendre leur marche en avant pour finalement aller s’imposer 5-3.

Cette défaite symbolise bien la guigne qui suit Vanderschueren et consorts cette saison. "Nous passons à chaque fois pas loin. Les matchs se jouent sur des détails et ils n’ont jamais été en notre faveur cette saison. Je ne peux m’empêcher de repenser à notre début de saison où nous avons enchaîné plusieurs partages. En cas de victoires à ce moment-là, la situation ne serait pas du tout la même. Heureusement, nous gardons une bonne entente. Nous savons que c’est peut-être ce qui va nous sauver. Ce sera compliqué mais Mont a bien su engranger les points récemment alors pourquoi pas nous ?" concluait David Parent.

W-Y FALLAIS: Destat (1), Vanderschueren, Vlaeminc (1), Venner, Rigo, Henrioulle, Trickels, Parent.

Ligue - Division 3C : Deux points sans jouer pour Marseille Wanze

Marseille Wanze - Cosmos Stavelot : 5-0 (fft)

Deux de nos clubs ont été au repos forcé ce week-end. Si Flémalle a remis son match en raison de l’accident survenu dans sa salle jeudi, les Wanzois ont tout simplement bénéficié du forfait de leurs adversaires. Delhalle et consorts empochent au passage deux points précieux en vue du maintien dans le quintet de tête jusqu’en fin de saison.

Avec un calendrier favorable, difficile d’imaginer les Sucriers passer à côté de leur objectif avoué de fin de saison. Ils pourraient même jouer le rôle d’arbitre dans la course au maintien en affrontant Mont lors de la dernière journée. Un petit coup de pouce pour leurs voisins braivois qui sera peut-être le bienvenu.

Ligue - Division 3C : Oreye n'a pas su prendre sa revanche

MF Oreye - Evere : 2-10

Largement battus lors du match aller chez le leader, les Orétois avaient annoncé vouloir laver leur honneur ce vendredi au retour. Il n’en sera finalement rien. Nouvelle lourde défaite pour les gars d’un Damien Kremer quelque peu impuissant. « Avant même le match, certains éléments jouaient déjà en notre défaveur. Un de mes joueurs avait oublié ses chaussures tandis que deux autres sont arrivés en retard » illustrait le mentor hesbignon.

Pas facile de se concentrer dans ces conditions. Et l’addition va très rapidement se payer. « Après trente secondes, nous étions déjà menés. Ensuite on parvient à réduire l’écart mais nous manquons l’occasion de faire le 2-3. Sur la reconversion, l’adversaire s’en va inscrire son quatrième but » pestait Damien Kremer.

Mais n’allez pas croire pour autant que les Orétois pouvaient nourrir énormément de regrets. « Je dois reconnaître qu’ils étaient largement supérieurs. C’est le genre d’équipes qui n’a pas besoin des erreurs de l’adversaire. Alors, si en plus nous en commettons, ça complique les choses. Je trouve que mes joueurs n’ont pas assez respecté les consignes. Il y aura du changement pour la semaine prochaine » prévenait le coach.

Voilà donc de quoi donner un peu de piment au derby face à l’Escale Waremme. Et pas sûr que ce match en avait besoin. A.D.

OREYE : Derwael, Vanderveck, S.Luga (1), Pirard, Kayijuka (1), Essomba, Klein, Richard.