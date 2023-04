Football - Provinciale 1: Hannut sauve un point face au leader

Si Hannut vise une place au tour final, c'est carrément le titre qu'Elsaute veut remporter. Les débats ne tardent pas à s'engager. Dès les premières minutes, Diané bute sur Racz. Dans l'autre camp, Stefano Henrot centre sur la tête de son frère, mais sans danger pour François. La première période est disputée sur un rythme élevé, imposé par des visiteurs vifs et rapides. Ce qui pose pas mal de problèmes aux locaux. Mais heureusement, ces derniers peuvent compter sur une solide défense et un Racz des grands jours. Peu après la demi-heure de jeu, suite à un corner, Brandon Deville alerte le gardien qui repousse le ballon dans les pieds de Counet. À bout portant, celui-ci tire pourtant au-dessus du cadre. Les Hannutois peuvent remercier leur défense qui les garde dans le match face à de solides et omniprésents avants adverses.