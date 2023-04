Bon point pris pour les locaux ce dimanche. "On devait gagner, explique Fred Saint-Rémy. Comme chaque semaine, on pêche offensivement. On se crée des occasions et puis, on oublie de marquer. On a clairement perdu deux points. On a eu droit à une rencontre bien musclée." Xavier Lempereur ne dira pas le contraire. "En face, c’était très agressif honnêtement, raconte l’entraîneur adjoint momallois. Mais il est clair qu’ils méritent plus cette victoire que nous. On peut s’estimer heureux d’avoir un point. À noter que notre changement de système (NDLR: les Momallois jouaient à trois défenseurs en première période et sont repassés à quatre) nous a relancés."

Buts: Hoge (1-0, 52e), Schoonbroed (1-1, 78e)

Thier-à-Liège 5 – Engis B 0 (fft)

Éric Velghe, déjà en manque de joueurs ces dernières semaines, est contraint de déclarer forfait. Une saison à oublier… et à recommencer ?

Oreye B 2 – Gold Star 4

Plus personne n’a l’air de faire peur aux Orétois qui se redécouvrent en fin de championnat. Certes, la défaite est présente, mais les hommes de Fabrice Leurquin se réinventent et ce, pour ne pas déplaire à leur tacticien. Il faut donc rester positif.

Buts: Smit (1-2 et 2-4, 51e et 90e)