Football (P4A): Haneffe peut encore croire au tour final

Alain Jeanfils pouvait logiquement avoir le sourire aux lèvres en rentrant dans son vestiaire à la pause. C’est que Haneffe a sorti une prestation cinq étoiles durant les premières 45 minutes. Bien en place, les Haneffois sont récompensés de leurs efforts dès la dixième. Augusto Marcos ouvre la marque et doublera la mise huit minutes plus tard. Le plus dur est déjà fait pour Haneffe. D’autant que les locaux ne sont pas rassasiés et crucifient Vaux-Borset à la demi-heure. Antoine Laruelle profite d’une erreur dans l’arrière-garde valborsetine pour planter le 3-0.