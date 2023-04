Football - P3A: La défense d’Oreye était d’attaque

Car si les Verts, exceptionnellement habillés dans un rose décoloré, ont dominé l’ensemble de la rencontre, ils se sont pourtant rapidement fait surprendre. Sur une frappe a priori anodine de Luca, Gomant joue de malchance et ne parvient pas à arrêter le cuir qui termine sa course dans les cages.

Malgré ce lourd contretemps, les Orétois vont continuer à faire circuler intelligemment le ballon, se créant une palette impressionnante de possibilités cinq étoiles que dévie, à plus d’une reprise, un Thewis en grande forme. À force, les supporters présents à la buvette commençaient à se demander s’il était possible pour leur équipe d’en inscrire au moins un. Mais pour meilleure réponse donnée, Oreye a décidé de faire appel à se deux défenseurs centraux: Julian Salami et Ludovic Smit.

Si le premier cité réussit à égaliser d’une tête rageuse sur phase arrêtée, l’ancien joueur de Patro Othée va profiter d’un rebond suite à une retournée loupée de son capitaine pour reprendre en volée la balle et ainsi offrir plus que logiquement trois précieuses unités en vue du Top 5. Grâce à cette victoire, les Orétois reviennent à égalité de points avec leur adversaire du jour et parviennent, enfin, à faire la bonne opération au classement général.

Arbitre: Farid Kasmi.

Cartes jaunes : Kizedioko, Dupont, Julin, Maclot.

Buts: Luca (0-1, 10e), Salami (1-1, 70e), L.Smit (2-1, 80e).

OREYE: Gomant, Kizedioko, Wasinski (57e Gaillard), Lenoir (57e De Keersmaecker), Julin, Rossion (86e Thiéry), Olivier, L.Smit, Barry, Salami, Hintzen.

VYLE-THAROUL: Thewis, Bertels, Dupont, Godelaine, Bonnano (46e Meiresonne), Coune (76e Masson), Luca, Maclot, Perez, Pessotto, Martin.