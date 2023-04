Football - P3A : Adrien Carlozzi évoluera à Couthuin

Le bourgmestre de Marchin change de crèmerie! Non pas qu’Adrien Carlozzi va quitter son mandat de mayeur, mais il n’évoluera plus à Strée au football la saison prochaine. En effet, le défenseur a décidé de rejoindre le projet couthinois de Manu Wilmet. "Il va nous apporter toute son expérience ", savoure le futur coach des Jaune et Noir.