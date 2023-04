Football (P2A): Un Verlaine B, bien renforcé, s’impose sans trembler

Le portier des Taureaux ne touche pas le ballon. Tout le monde s’attend à voir la carte rouge sortir de la poche arrière de l’arbitre. Cependant, ce dernier ne bronche pas et accorde même une faute à Verlaine. Sur le banc d’Amay, tout le monde est furieux.

Après ce petit moment de flottement, Verlaine B va rapidement prendre les commandes de la rencontre via Louis Jamar, l’avant auteur de 26 buts avec la D2 ACFF. Un centre ras du sol venu du côté gauche, des pieds de Loris Doyen, bien coupé par l’attaquant verlainois (1-0). Mais Amay ne se laisse pas abattre. À la 33e minute, un centre anodin au premier piquet, envoyé par Mounir Amanaki, est coupé par Paolo Santoro qui rétabli le score à un partout (1-1). Alors qu’on s’attend à un score nul à la mi-temps, Verlaine B va reprendre les commandes de la partie. Jamar signe un doublé. Le score évolue à 2-1.

Au retour des vestiaires, les Taureaux ne ralentissent pas. Loris Doyen déborde sur le flanc droit et adresse un nouveau centre, Crispaldinho Chubaka est à la retombée et pousse le cuir au fond des filets. Suite à une faute à l’entrée de la surface, Amay obtient un coup franc intéressant. Nicolas Barankiewicz se charge de le botter. Le numéro 7 amaytois envoie une superbe frappe brossée, sur la droite du gardien (3-2). Un tir imparable, qui relance le match. Verlaine B repousse sur l’accélérateur et inscrit le 4-2 via un centre de Doyen, encore lui, bien coupé par Martin Voss au second poteau. Après une faute de main dans le rectangle, l’arbitre désigne le point de penalty. Santoro le tire à mi-hauteur sur la droite du portier verlainois qui réalise un superbe arrêt. 78e minute, Jamar envoie un caviar pour son capitaine, Justin Evrard, qui alourdit le score à 5-2. A la 86e, Paolo Santoro va signer lui aussi un doublé dans cette rencontre et réduit l’écart à 5-3. Deux minutes après la réduction du score, Verlaine B inscrit le 6-3 via Franchina. Le score n’évoluera plus. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux Verlainois, mais qui envoie un peu plus Amay vers la P3.

A rbitre: Marc Raden

Cartes jaunes: Santoro, Ilunga, Essafi.

Buts: Jamar (1-0, 21e), Santoro (1-1, 32e), Jamar (2-1, 45e), Chubaka (3-1, 46e), Barankiewicz (3-2, 57e), Voss (4-2, 63e) Evrard (5-2, 76e), Santoro (5-3,85e), Franchina (6-3, 87e)

VERLAINE : Bernard, Evrard (76e Parla), Limbourg, Chubaka, Ilunga (69e Khulelidze), Doyen, Pleineveaux (80e Bellefroid), Voss, Grommen, Jamar (76e Trindad), Franchina

AMAY: Lallemand, Trubia (45e Diakite), Etien (45e Dupuis), Amanakani (45e Sylejmani), Essafi, Santoro, Klée, Boutachdat, Murgia, Maarten (73e Mertens), Barankiewicz