Football (P2A): Les Momallois emportent tout sur leur passage boueux

Ce sont d’ailleurs les locaux qui vont lancer les débats. Dès la 7e minute de jeu, Sanna est parfaitement lancé dans la surface mais l’attaquant tire sur le portier adverse. Cette occasion a le don de réveiller des visiteurs bousculés jusque-là. Au quart d’heure, Cotteleer part seul vers Presti mais Doverin intervient pile au moment de la frappe du capitaine sérésien. Il n’y en aura ensuite plus que pour Momalle dans ce premier acte très engagé. Morhet frappe au dessus, Ribeaucourt à côté tandis que Thomas Rovny voit son envoi contré.

Après la pause, les Momallois ont conscience qu’ils sont supérieurs à leur adversaire et qu’ils devront rapidement tuer le match. Sur leur première action, les gars de Christophe De Smedt pensent obtenir un penalty mais l’arbitre ne bronche pas. sur le contre, Seraing obtient un corner immédiatement mis à profit par une déviation au premier poteau de Delmal. Le coup semble être parfait pour les visiteurs qui doivent maintenant gérer leur avance jusqu’au terme du match. Mais ce scénario idéal va vite prendre l’eau dans la gadoue hesbignonne. Hotton trouve le crâne de Morhet sur un coup-franc bien brossé. La parité est ainsi rétablie, pour une courte durée. Quelques instants plus tard, Zadia écope d’un second carton jaune, synonyme d’exclusion. La goutte de trop pour ses coéquipiers qui semblaient déjà en avoir plein les pieds. L’étau jaune se resserre autour de Seraing et c’est finalement Ribeaucourt qui va (re) faire sauter le verrou sur une frappe lointaine. Plus rien ne semble pouvoir arriver aux locaux qui vont même alourdir le score via Hotton, Morhet et Ribeaucourt. Momalle signe une belle opération, Seraing un peu moins.

Arb itre: Daniel Audoor.

Cartes jaunes: Pohl, Delmal, Garcia Pipa, Louis, Hotton.

Carte rouge: Zadia (2e jaune, 60e).

Buts: Delmal (0-1, 47e), Morhet (1-1, 49e), Ribeaucourt (2-1, 65e), Hotton (3-1, 80e), Morhet (4-1, 82e), Ribeaucourt (5-1, 88e).

MOMALLE: Presti, Mathelot, Pohl, N. Rovny (40e Streel), Doverin (82e Babitz), Morhet, Nawezi (46e Louis), Hotton, T. Rovny, Ribeaucourt, Sanna (81e Ventrice).

SERAING ATH.: Willems, Delmal, Zadia, Baupain, Garcia Pipa (70e N’Tsougan), Jager, Chimento (70e Marcuccio), Doudou, Buzica, Dheur (75e Barrie), Cotteleer.