Football (P2A): le sacre de Flémalle est reporté d'une semaine?

La première occasion du match échoit à Ferrières qui, dès la vingtième seconde, voit Jurdan se présenter de biais face à Dentz qui écarte. Sur sa première sortie, Flémalle fait mouche par l’inévitable Lambrecth qui suit un ballon repoussé par Tedika après un premier essai d’Abdoulaye. A la 29e un coup-franc de Bourrad file vers la lucarne mais Dentz se détend superbement et à la 38e un but de Lambrecth est annulé pour une position de hors-jeu discutée. D’un haut niveau la partie ne baisse pas d’intensité en seconde période dont le début est marqué par le but égalisateur signé Wilkin à la réception d’un centre de Ben-Saïda.

Ferrières pousse et prend tous les risques en fin de partie pour essayer d’arracher la victoire mais c’est en face que les occasions les plus nettes seront pointées: Scopel qui butte sur Tedika à la 72e, Abdoulaye qui ne cadre pas à la 82e, Lambrecth qui reprend à côté à la 83e et le même qui est contré in extremis à la 87e. "On a assisté à un beau match de P1, commentera Philippe Caserini. Le 1-1 me semble logique sur l’ensemble de la partie et je suis satisfait de la mentalité affichée par mes hommes. Mais, ce n’est pas nouveau, il me manque un buteur."

En face, Hervé Houlmont notait: "Le 0-2 annulé semble valable et peut changer le cours du match. Nous avons eu les plus belles occasions mais cela reste un bon partage."

Arbitre: M. Picard.

Cartes jaunes: Saccia, Diouf, Ferron Lucas.

Buts : Lambrecth (0-1, 6e), Wilkin (1-1, 50e).

FERRIERES : Tedika, Bourard, Pirnay (90e Toussaint), Jurdan, Ben-Saïda, Ferron, Wilkin, Diouf (55e Bruylandts 76e Delvenne), Soumahoro, Saccio (73e Raskin), Rafiki.

FLEMALLE : Dentz, Collette (74e Franzen), Gambini, Bellafqih, Kalam, Abdoulaye, Scopel, Lambrecth, Piazza (85e Thiry), Costadoni, Ferron.