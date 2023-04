Football (P1): Pour Faimes, les carottes sont définitivement cuites…

Lorsque Belboom inscrivait à la 93e minute de jeu le but du 4-2, le soulagement était palpable dans les rangs hombourgeois. S’en suivait d’ailleurs une fin de partie tendue dont Sacha Meunier et la capitaine faimois Gauthier Simon ne sortaient pas sans avoir tous deux pris leur seconde jaune respective. Pourtant, si l’on rembobine le cours de la rencontre, rien ne présageait pareil final à suspense puisque Bauwens, oublié au second poteau sur une longue rentrée en touche, et Bayard, d’une lointaine frappe flottante mal négociée par Houart, avaient très logiquement mis aux commandes une équipe d’Hombourg qui se laissait quelque peu endormir au retour des vestiaires… avant de prendre un coup sur la tête quand le vétéran Binet, tout juste monté au jeu, réduisait l’écart de la tête sur corner (et sur sa première touche de balle). Dans la foulée, Venner héritait de deux grosses possibilités d’égaliser qu’il négociait mal. "Je suis sûr que s’il en met une des deux, Hombourg est pris de panique et on gagne le match" disait quelque peu fataliste le coach de Faimes Luc Ernes. C’était toutefois Baltus, sur un penalty raté qui lui revenait dans les pieds, qui redonnait deux buts d’avance aux locaux… avant que Tamoh ne relance encore Faimes à quelques minutes du terme, donnant ainsi quelques sueurs froides aux Hombourgeois. Il n’en reste pas moins, toutefois, qu’il s’agit d’une nouvelle défaite pour Faimes. Et cette fois, c’est celle de trop dans la course au maintien d’une équipe qui, on peut désormais l’écrire, jouera en P2 la saison prochaine.