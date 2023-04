Football - P1: Pas de gagnant entre Fize et l’UCE Liège

On débouche donc assez rapidement sur une dynamique où les deux équipes sont animées de bonnes intentions, mais n’arrivent pas à se créer de réelles occasions, Du côté de l’UCE, on notera notamment une tête de Dreezen qui passe non loin du but et un coup franc de Haydan dont le destin est à peu près similaire. Les Fizois, eux, se sont surtout montrés dangereux en fin de première mi-temps, via une partie de flipper dans la surface liégeoise qui n’a vu aucune de leurs frappes se concrétiser.

Bien remontés au retour des vestiaires, les hommes de Jean-Guy Eyckmans partent directement à l’assaut du but. Wagemans et Nzembo centrent coup sur coup n’arrivent pas à joindre leurs coéquipiers. Qu’à cela ne tienne, les Fizois continuent sur leur lancée, notamment via Licour, qui place sa tête juste au-dessus du but à la 54e.

Tout aussi motivés, les Liégeois passent également à l’offensive. À la 55e, Benoît Dreezen se dirige vers le but mais un beau tacle de Nicolas Reuter met un terme à l’occasion.

Quelques secondes plus tard, Nzembo centre dans les pieds de Licour après un beau débordement. L’attaquant fizois tire, mais Joslet l’empêche marquer. Un peu plus de cinq minutes plus tard, le même Joslet s’impose sur une tête d’Erivelton.

En forme jusque-là, le gardien de l’UCE va pourtant commettre une fameuse boulette à la 79e. Alors qu’un ballon des plus anodins lui arrive dans les bras, il le relâche et le laisse filer vers le goal. Un défenseur intervient rapidement et dégage la balle. Mais a-t-il réagi assez vite ? Ce n’est en tout cas pas l’avis de l’ensemble des Villersois qui ont vu la balle franchir la ligne et ont hurlé en voyant Monsieur Mouton leur faire signe de continuer à jouer.

Frustrés mais pas découragés, les Villersois continuent d’attaquer et ont même failli marquer en toute fin de match, via Gillard, monté au jeu quelques minutes plus tôt.

Bref, les Fizois ont tenté, proposé du beau jeu, mais n’ont pas réussi à s’imposer à l’UCE. Et leur situation au classement, très floue à 15h00, l’était tout autant à 16h45.

Arbitre: François Mouton, assisté de William Lemaire et Frédéric Rossius.

Cartes jaunes: Paulo Da Silva, Eyckmans, Mazoue, Olivier, Nzembo.

UCE Liège: Joslet, Dabeye, Henquet, Dreezen, Haydan, Tudisco (45e Namotte), Mazouze, Grava, Nkaku, Olivier, Bémelmans (84e Cherif).

FIZE: Firquet, Nzembo, Eyckmans, Reuter, Damsin, Wagemans, Vandervorst, Demaerschalk, Licour, Paulo Da Silva (82e Gillard).