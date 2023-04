Solières - Seraing B: arrêté

La rencontre ô combien importante dans le bas de tableau de cette D2 ACFF entre Solières et Seraing B a dû être interrompue après seulement trois minutes de jeu. En cause ? La blessure à la cheville du joueur local Aymeric Baumans. Selon les premières informations, sa cheville serait cassée et les secours sont attendus sur place. Les deux équipes ont même été renvoyées aux vestiaires par l’arbitre de la rencontre. Et comme après une demi-heure d’arrêt, le match n’a pas pu reprendre, il a définitivement été arrêté et devra, du coup, être rejoué à une date ultérieure.

Warnant - Tubize: 1-0

Durant une bonne première période, Warnant trouve l’ouverture suite à un ciseau remarquable de Scevenels.

En seconde armure, Tubize met le siège dans le clan warnantois qui sort une défense héroïque pour conserver son viatique malgré l’exclusion de Aharrh à la 65e.

Le but: Scevenels (1-0, 30e)

Stockay - Acren: 3-1

Victoire sans souci pour Stockay bien plus costaud que son adversaire. Boumediane 2x et Bouhlal ont la différence assez facilement. Le 2-1 d’Acren n’a même pas relancé le match.

Les buts: Bouhlal (1-0 27) Boumediane (2-0 52), Conde (2-1 67), Boumediane (3-1 85).

Hamoir - Namur: 4-3

Namur était le premier à trouver la faille par Crame. Hamoir tardait à réagir mais trouvait le chemin des filets par Yilmaz peu après la demi-heure de jeu. Namur reprenait directement le leadership par Bakija et juste avant la pause, Mukendi rétablissait la parité au marquoir. Damblon mettait Hamoir devant suite à une belle tête. Ghaddari y allait aussi de son petit but de la tête. Cusumano offrait la victoire aux siens.

Les buts : Crame (0-1, 11e), Yilmaz (1-1, 33e), Bakija (1-2, 35e), Mukendi (2-2, 42e), Damblon (3-2, 58e), Ghaddari (3-3, 66e), Cusumano (4-3, 75e)

Division 3 ACFF B

Mormont - Huy: 2-0

Deux buts de l’inévitable Amrous, le futur joueur de Braives, ont fait plier des Hutois qui vivent décidément une deuxième partie de championnat bien compliquée.

Les buts: Amrous (1-0 et 2-0, 27e et 35e)

Provinciale 1

Wanze/Bas-Oha - Geer: 2-1

C’est dans la poche pour WBO. Un an après avoir quitté la D3, les P’tis Bleus vont la retrouver après cette victoire compliquée contre Geer qui s’est bien défendu.

L’inévitable Neerdael avait ouvert le score. Messina a égalisé avant le repos mais en seconde période, le capitaine Moulin a donné la victoire aux siens dans une belle ambiance.

UCE Liège - Fize: 0-0

Dès l’entame du match, les deux équipes montrent de belles intentions, mais peinent à se créer de réelles occasions et rentrent au vestiaire sans aucun but marqué. La deuxième mi-temps est plus animée, notamment grâce à des frappes de Licour et Paulo Da Silva. Mais l’action majeure de la rencontre restera un but non accordé à Fize alors que, de l’avis de tous les Villersois, la balle avait passé la ligne. Agréable à regarder, la fin du match n’a néanmoins accouché d’aucun goal.

Hombourg - Faimes: 4-2

Défait par Hombourg, Faimes file encore un peu plus vers une descente en P2. Et ce, malgré un nouveau but de l’inusable Mathieu Binet.

Les buts: Bauwens (1-0, 33e), Bayard (2-0, 40e), Binet (2-1, 66e), Baltus (3-1, 78e), Tamoh (3-2, 87e), Belboom (4-2, 93e)

Hannut - Elsaute: 0-0

Belle première période très animée entre Hannut et Elsaute. À la pause, les locaux peuvent clairement remercier leur défense qui tient la barque face à de solides et rapides avants adverses.

Même physionomie en seconde période, Elsaute pousse tant et plus. La défense locale plie mais ne rompt pas, notamment grâce à quelques superbes arrêts de Racz.

Hannut peut clairement se montrer satisfait du point sauvé. Les visiteurs regrettent certainement leurs maladresses en zone de conclusion.

Provinciale 2A

Ferrières - Flémalle: 1-1

Pas de titre ce dimanche pour Flémalle car Momalle n’a rien lâché face à Seraing et les Flemallois n’ont pu s’imposer à Ferrières. Sur sa première opportunité, Flémalle déflore le score via l’inévitable Lambrecth. La partie est plaisante mais pauvre en occasions. En deuxième armure, Ferrières pousse et égalise rapidement. Malgré une grosse envie de part et d’autre, le score ne changera plus.

Les buts: Lambrecth (0-1, 6e), Wilkin (1-1, 50e).

Momalle - Seraing Athlétique: 5-1

Menés contre le cours du jeu au retour des vestiaires, les locaux ont émergé méritoirement certes bien aidés par l’exclusion de Zadia du côté sérésien.

Les buts: Delmal (0-1, 47e), Morhet (1-1, 49e), Ribeaucourt (2-1, 65e), Hotton (3-1, 80e), Morhet (4-1, 82e), Ribeaucourt (5-1, 88e)

Provinciale 3A

Oreye - Vyle-Tharoul: 2-1

Mené rapidement au score, les Oretois ont réussi à retourner la rencontre via leurs deux défenseurs centraux. Grâce à cette victoire, les Verts, ou plutôt les Roses, relancent la course au tour final.

Les buts: Luca (0-1, 10e), Salami (1-1, 70e), L.Smit (2-1, 82e)

Provinciale 4A

Haneffe - Vaux-Borset: 4-1

À domicile, les Haneffois n’ont jamais tremblé face à Vaux-Borset et s’offrent une superbe victoire synonyme d’espoir pour le Top 5.

Les buts : Laruelle, Augusto Marcos (2), François pour Haneffe, Hart pour Vaux-Borset