Restait à confirmer à l’occasion de la venue de Huy, battu de manière un peu surprenante face à Durbuy le week-end précédent. Une formation hutoise qui termine sa saison en roue libre, mais qui n’a pas non plus envie de bâcler sa copie. En témoigne sa bonne entrée en matière avec la sérieuse mise à contribution de Marthoz sur une volée de Muaremi dès la troisième minute. Peu après, le même joueur met une nouvelle fois le dernier rempart local en difficulté sur coup franc. Heureusement la claquette de Marthoz est de nouveau salvatrice pour son équipe.

On dépasse à peine les dix minutes de jeu quand ce diable de Muaremi s’offre une nouvelle occasion, qu’il galvaude cette fois. Mormont vit un début de partie difficile et ses partisans craignent de revivre le même scénario que face à Ciney. Les Orangés vont enfin entrer dans la partie, même s’il faut attendre le milieu du premier acte pour noter une première occasion avec une reprise de la tête de Dardenne non cadrée. La suivante sera la bonne, l’omniprésent Godelaine isole D. Keysers dont le service trouve Amrous qui ne manque pas l’offrande (1-0). Mormont est de mieux en mieux dans le match et Dardenne voit sa reprise sauvée de justesse.

Loin de se décourager, les Hutois reprennent la seconde période comme ils avaient débuté le match. Fabrice Papalino met ainsi Marthoz à contribution dès la reprise, mais une fois encore Marthoz sort le ballon brûlant, empêchant de la sorte Huy de recoller au score. "Avant tout, je voudrais souligner le bon état d’esprit de notre adversaire qui a voulu proposer un football positif, ce qui a permis de vivre un match intéressant. Concernant mon équipe, je suis satisfait de l’ensemble, personne n’a failli à sa tâche", se félicite Philippe Médéry, qui tenait à dédier ce succès à Hicham Amhauch dont la maman, pour laquelle une minute de silence a été respectée, vient de décéder. Les occasions ne seront pas légion en seconde période, au milieu de laquelle Mormont va définitivement asseoir son succès quand Mourad Amrous profitera d’un service de Michel pour porter son capital buts à dix-huit et faire encore regretter son prochain départ.

Arbitre: Q. Richard.

Cartes jaunes: Dardenne, Amrous, Renard, Franco.

Buts: Amrous (26', 1-0 ; 65', 2-0).

MORMONT: Marthoz ; Dardenne (90'+ 2, A. Keysers), Crèvecœur, Lo Monte ; Lambert, Godelaine, Lecerf (80', Marchal), Lomma, D. Keysers (69', Renard); Amrous, Michel (90'+ 2, Boumediene).

HUY: Marly (90', Pire); Franco, Eeke, Morana ; Kabombo, Papalino, De Castris, Nzoigba, Loyaerts (66', Picchietti); Muaremi (90', Boussard), Pollina (75', Charef).