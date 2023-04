Football - D2 ACFF: Waremme joue un sale tour à Verlaine

Le derby aller entre Waremme et Verlaine avait été inversé vu la non-conformité du synthétique du stade Leburton. Cette fois, sur le ground du Cosmo, les Rouges accueillaient bien leurs voisins verlainois pour une partie certainement pas dénuée d'intérêt. Mathématiquement, les locaux ne sont pas encore descendants. Et les visités visent toujours une montée directe en terminant dans les cinq premiers et en devançant les clubs qui ont demandé leur licence pour la Nationale 1 (NDLR: Namur, Tubize et La Louvière).