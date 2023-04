Football (D2 ACFF): Stockay se promène et se relance face à Acren

Et elle se confirme en seconde période. Une première frappe de Boumediane alerte Acren et, sur la deuxième, l’excellent Stockali, isolé devant le rectangle, finit le travail (2-0). Le 3-0 est assez proche pour Stockay. Nezer voit notamment sa frappe arrêter sur la ligne. On voit mal comment Acren va pouvoir revenir dans la bataille. Mais on sait qu’en foot, tout est possible. Et surtout que tout peut aller très vite. Sans avoir l’air d’y toucher, Acren revient ainsi dans le coup après un but de Condé qui tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Stockay tangue alors un peu, se pose des questions mais ne gamberge pas de trop non plus.

Acren pousse mais ne parvient pas à chatouiller Alfieri. En contre, les occasions se multiplient pour les locaux via Boumediane, par deux fois, dont un duel face au portier adverse, et Rodriguez. À quelques minutes du terme, Boumediane tue tout suspense en plantant le 3-1 en deux temps. Les carottes sont alors cuites pour Acren qui n’avait pas les armes pour embêter cette équipe-là. "On n’a rien lâché, avouait après la rencontre Yassine Boumediane, auteur de deux buts. On a beaucoup bossé en semaine et ce fut très productif en match. On a relevé la tête après un 0/9. Je suis aussi content pour mes deux buts. Mais je ne sais pas encore où je vais jouer la saison prochaine. J’aimerais rester à Stockay mais rien n’est encore décidé… " Stockay serait en tout cas bien inspiré en gardant son feu-follet hennuyer lors de la saison 2023-2024.

Arbitre: Alexis Magas

Cartons jaunes : Niankou, Soumah, Duyck, Alexandre, Youdjouen.

Buts: Bouhlal (1-0 15e), Boumediane (2-0 55e), Lutundisa (2-1 62e), Boumediane (3-1 83e).

STOCKAY: Alfieri, Libert, Niankou, Rodrigues (80e Custinne), Boumediane, Ozer, Kotcharov (69e Maglio), Ronvaux, Boulhal, Nezer, Sternon.

ACREN: Alexandre, Duyck, Mayele, Conde, Obin, Sangare, Koné, Houzé (65e Delanoit) Soumah (85e Lumen), Lutundisa (65e Bourlart), Youdjouen.