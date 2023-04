Football - D2 ACFF : Baumans touché à la cheville, Solières - Seraing B ne reprendra pas

La rencontre ô combien importante dans le bas de tableau de cette D2 ACFF entre Solières et Seraing B a dû être interrompue après seulement trois minutes de jeu. En cause ? La blessure à la cheville du joueur local Aymeric Baumans. Selon les premières informations, sa cheville serait cassée et les secours sont attendus sur place. Les deux équipes ont même été renvoyées aux vestiaires par l’arbitre de la rencontre. Et comme après une demi-heure d'arrêt, le match n'a pas pu reprendre, il a définitivement été arrêté et devra, du coup, être rejoué à une date ultérieure.