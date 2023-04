Mais peu après la demi-heure, lancé en profondeur, Yilmaz était plus prompt que Tonnet sorti de son rectangle. L’attaquant local n’avait plus alors qu’à pousser le ballon dans la cage désertée (1-1). La réaction adverse était spontanée et d’une belle reprise instantanée, Bakija remettait les siens aux commandes (1-2). Ce n’était pas fini pour cette première période car un mouvement limpide voyait Mukendi conclure pour le 2-2 à la pause.

En seconde armure, Hamoir passait la surmultipliée face à une équipe de Namur moins bien dans ses pompes. Damblon profitait d’une belle action pour émerger juste devant Tonnet de la tête (3-2). Sur coup de coin, Gahddari surprenait tout son monde en émergeant au premier poteau et remettre les deux équipes sur un pied d’égalité (3-3)

Hamoir manifestait de plus en plus d’envie de faire la différence et se créait de nombreuses occasions de but. La délivrance tombait des pieds de Cusumano juste avant un dernier quart d’heure qui promettait du stress (4-3). Hamoir obtenait plusieurs balles de contre sans que le marquoir ne bouge encore. Guilmi avait même la balle de 5-3 au bout du pied.

Victoire donc de Hamoir qui met fin à une série de 6 matchs sans succès. Namur peut s’en vouloir de ne pas avoir enfoncé un peu plus le clou en première période.

Arbitre : Léandro Ledda assisté de Clément Moulin et Nicolas Picman

Cartes jaunes: Doneux, Ghaddari, Teise

Carte rouge: Dheur (2 c.j., 87e)

Buts : Crame (0-1, 10e), Yilmaz (1-1, 34e), Bakija (1-2, 35e), Mukendi (2-2, 42e), Damblon (3-2, 58e), Ghaddari (3-3, 65e), Cusumano (4-3, 74e)

HAMOIR : Rausin, Teise, Tietcheu, Biersard (91e Sablone), Lahaque, Cusumano (82e Guilmi), Masset, Doneux, Mukendi (62e Lafalize) Damblon (68e Dianda), Yilmaz

NAMUR : Tonnet, Vander Cammen, Baudot (84e Valcke), Eloy, Rosmolen, Bakija (59e Largo), Ghaddari, Dheur, Olojede (80e Buayi)), Khaida, Crame