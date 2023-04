Douze mois plus tard, Wanze/Bas-Oha va retrouver la nationale

Les P’tis Bleus vont donc quitter le football provincial pour rejouer en D3 ACFF qu’il avait quittée au terme d’une saison compliquée voici douze mois. Aux dires de tous les intervenants que nous avons rencontrés, remonter n’était pas l’objectif prioritaire que le club wanzois s’était fixé au début de la saison. Pourtant, après avoir pris un excellent départ, les nouveaux promus ne sont jamais descendus en dessous de la deuxième position au classement général et ils ont même été longtemps à la première place.

C’est d’ailleurs ce qui leur a permis de remporter la première tranche qui les assurait de disputer le tour final. Puis, quand on a su qu’il y aurait deux montants directs, on a compris qu’ils étaient vraiment candidats à cette accession et voilà que la mission est accomplie alors qu’il reste encore quatre rencontres à disputer !

Moulin pour la délivrance

Ce dimanche, s’ils ont ouvert le score suite à un mouvement bien construit avec Gilson, Moulin puis l’assist d’Adam et le but de l’inévitable Neerdael, ils ont été rejoints au score assez rapidement pour avoir mal négocié un ballon dans le dos de leur défense. Messina a aisément dribblé Tombal pour égaliser. À partir de ce moment, on a cru percevoir un peu de doute chez les Sucriers et les Geerois auraient même pu prendre l’avance. Le match a basculé à l’heure de jeu. Alors que Vervoort réclamait, probablement à juste titre un penalty, sur le contre, Vandenbosch a fautivement accroché Adam et a reçu une seconde jaune.

Wanze/Bas-Oha a profité de l’infériorité numérique de son adversaire pour prendre l’avance par son omniprésent capitaine Moulin à nouveau bien servi par Adam. Bien qu’ils soient eux aussi finalement réduits à dix après l’expulsion de Gilson, les Sucriers vont résister jusqu’au bout notamment grâce à un magnifique arrêt de leur jeune gardien Tombal sur un coup-franc de Docquier. La fête pouvait alors débuter et elle fut belle ! Wanze/Bas-Oha retrouve donc la nationale quelques mois à peine après l’avoir quittée.

Arbitre : Belyamin El Baraka Halhoul.

Cartes jaunes: Vervoort, Honay, Gilson, Vandenbosch, Henkinet, Aerts, Bouhriss.

Cartes rouges: Vandenbosch (56e, 2CJ), Gilson (79e, 2CJ).

Buts : Neerdael (1-0, 24e), Messina (1-1, 29e), Moulin (2-1, 76e).

WANZE/BAS-OHA: Tombal, Honay, Moureaux (62e Pessotto), Mottet, Beaujean, Moulin, Rasquin, Gilson, Bisconti (89e Denorme), Adam (88e Carraro), Neerdael (89e Goosse).

GEER : Aerts, Gokgezen, Grosdent, Vandenbosch, Phikippe, Vigil Bayo (70e Matté), Bouhriss (46e Bekaert), Delvaux (80e Warnotte), Messina, Docquier, Vervoort (58e Coulon).