Basket-ball - Régionale 2: Huy battu sur les fondamentaux individuels

Malheureusement, comme toujours, la défense ne suivait pas et, lorsque les attaques se faisaient moins précises, les adversaires en profitaient. Sans défense, Huy ne pouvait pas exister dans ce match… comme dans cette saison. "On a eu un jeu cohérent des deux côtés du terrain pendant 10 minutes puis ont a perdu la bataille du rebond ! Les adversaires ont eu trois occasions de marquer sur chaque action et ont donc continué à alimenter le marquoir. On a perdu nos repères collectifs par la suite", reconnaissait Steve Jovenau.

Même si Ninane était privé de ses deux meneurs de TDM2 et de Casamento, les visiteurs allaient se montrer supérieurs au niveau de l’intensité et de la justesse des options. "On voit la qualité de la formation liégeoise avec les jeunes appelés au jeu qui ont les fondamentaux et les bases leur permettant d’être rentables directement. Même si on finit par équilibrer encore les échanges dans le dernier quart, il n’y a pas eu photo entre les deux équipes ", concluait justement le mentor hutois.

Pour rappel, nous vous avons annoncé en exclusivité l’arrivée de Bouchaouir, meilleur marqueur P1 à Huy la saison prochaine.

QT : 24-23, 14-26 (38-49), 10-18 (48-67), 19-18.

HUY : Roncali 5, Jaco 14, Danze 11, De Neve 4, Royen 13, Puddu 0, Paeleman 7, Quinet 4, Bennardo 0, Njoumegni 9.