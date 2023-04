Basket-ball - Régionale 1: Large victoire pour un Waremme en roue libre

Pour cette rencontre des extrêmes entre les leaders et les derniers, Alban Angelucci espérait pouvoir voir du basket. Malheureusement, malgré la sévérité du score final, c’est un coach peu enjoué qui quittait la salle. "C’est toujours une rencontre compliquée à jouer et même si elle fut meilleure que le match aller, on aurait pu proposer mieux. Le début de match a été bien trop facile offensivement et, du coup, on n’a pas mis l’intensité défensive habituelle. La seconde période a commencé avec la bonne attitude et on fait un 10-0 puis le reste se résume à des transitions faciles qui n’apportent finalement rien à personne ", résumait un Alban Angelucci un peu sévère.